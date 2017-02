«Schull- un Veedelszöch»: Generalprobe für Rosenmontag

Köln. Die Jecken sind los! Am Sonntag startet der erste Karnevalsumzug in Köln, mehr als 350 000 Besucher werden erwartet. Viel Kamelle fliegt den Zuschauern aber nicht entgegen. Im Vordergrund stehen die selbst kreierten Kostüme der etwa 8000 Teilnehmer.

Einen Tag vor Rosenmontag wird der Zugweg schonmal ausprobiert: 52 Schulen und 55 Vereine aus Köln und Umgebung ziehen heute durch die Kölner Innenstadt - auf dem fast identischen Weg des großen Rosenmontagsumzugs. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 350 000 Schaulustigen, die den Zug vom Straßenrand aus verfolgen werden. «Die Wettervorhersagen sehen zwar nicht besonders gut aus, die Besucher der «Schull- un Veedelszöch» lassen sich davon aber selten beeindrucken», sagte Zugleiter Wilhelm Stoffel. 1300 Polizisten werden im Einsatz sein.

Pünktlich um 11.11 Uhr sollen sich die etwa 8000 Jecken in Bewegung setzen. Vom Chlodwigplatz in der Südstadt geht es zu Fuß durch die Innenstadt. Auf prall gefüllte Kamelle-Taschen dürfen Zuschauer aber nicht hoffen: Bei den Schul- und Viertelsumzügen, wie sie im Hochdeutschen heißen, werde nur halb so viel Süßes wie beim Rosenmontagszug geworfen, sagte Zugleiter Stoffel. «Das Kamelle-Budget der Gruppen ist sehr klein, einige verzichten komplett auf Wurfmaterial. Im Vordergrund stehen die Kreativität der Teilnehmer und die lustigen Kostüme.»

dpa/lnw