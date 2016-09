Schulen sollen sexuelle Gewalt den Kampf ansagen

Berlin.

Die Schulen in Deutschland sollen der weit verbreiteten sexuellen Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler stärker den Kampf ansagen. Das ist das Ziel der Initiative «Schule gegen sexuelle Gewalt» des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, und der Bundesländer. Rörig sagte bei der Vorstellung der Initiative in Berlin: «Wir müssen davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Kinder sind, die sexuelle Gewalt erlebt haben oder aktuell erleben.» Durch Informationsmaterial sollen Lehrer sensibilisiert werden.

dpa