Schule und Kita im Sauerland wegen Hepatitis-A geschlossen

Hemer. Eine Schule und eine Kindertagesstätte in Hemer sind wegen Hepatitis A vorübergehend geschlossen worden. In den beiden Einrichtungen in der Stadt bei Iserlohn im Sauerland war jeweils eine Erkrankung bemerkt worden. Schule und Kita sind deshalb seit Montag und bis Freitag geschlossen. Der «Westdeutsche Rundfunk» und die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» hatten davon berichtet. Die Räume wurden nach Angaben der Stadt am Wochenende desinfiziert. In einer Woche soll der Betrieb unter kräftigem Einsatz von Desinfektionsmitteln wieder weitergehen.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes Märkischer Kreis sind bislang keine Meldungen über Ansteckungen eingegangen. Allgemein sei eine Infektion mit Hepatitis-A-Infektion für Kinder und Jugendliche nicht besonders gefährlich. «Die stecken das relativ gut weg», sagte ein Sprecher des Gesundheitsamtes am Montag.

dpa/lnw