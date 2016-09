Schulbus-Crash: Vier Kinder und Busfahrer verletzt

Morsbach.

Vier Kinder und ein Busfahrer sind durch den Zusammenstoß zweier Schulbusse leicht verletzt worden. Der Unfall passierte am Mittwoch vor einer Schule in Morsbach im Oberbergischen Kreis, wie die Polizei mitteilte. Der 36-jährige Fahrer eines Gelenkbusses hatte in einer Haltebucht angehalten und die Kinder aussteigen lassen. Da eine der hinteren Türen nicht richtig schloss, stieg er aus. Plötzlich rollte das schwere Fahrzeug rückwärts los - und fuhr in die Seite eines vorbeifahrenden Schulbusses. Vier Kinder zwischen sechs und zehn Jahren wurden leicht verletzt, ebenso der Busfahrer, der noch versucht hatte, seinen Bus zu stoppen.

dpa/lnw