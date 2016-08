Schürrle bei Borussia Dortmund wieder im Training

Dortmund.

Fußball-Nationalspieler André Schürrle hat beim Bundesligisten Borussia Dortmund am Donnerstag wieder das Training aufgenommen. Nach dem Ligaauftakt gegen den FSV Mainz 05 (2:1) am Samstag hatte Weltmeister Schürrle über Rückenbeschwerden geklagt. Aus diesem Grund hatte der BVB-Neuzugang auch seinen Verzicht auf das Länderspiel gegen Finnland in Mönchengladbach am Mittwoch (2:0) und auf das erste WM-Qualifikationsspiel von Titelverteidiger Deutschland am Sonntag in Oslo gegen Norwegen erklärt.

dpa/lnw