Schülerin gerät mit dem Rad unter Laster

Rheda-Wiedenbrück.

Eine 14-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Rheda-Wiedenbrück unter einen Laster geraten und noch mehrere Meter mitgeschleift worden. Die schwer verletzte Schülerin wurde von Rettungskräften in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, als der 38-jährige Lkw-Fahrer nach rechts abbiegen wollte. Dabei stieß er nach ersten Erkenntnissen mit der rechts neben ihm fahrenden Radfahrerin zusammen, die geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

dpa/lnw