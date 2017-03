Schüler protestieren gegen Ausfall: Brief an Ministerin

Dortmund. Schüler für mehr Schule: Dortmunder Realschüler haben sich mit einem Protestbrief gegen zu häufigen Unterrichtsausfall an die NRW-Schulministerin gewandt. Ein entsprechendes Schreiben sei eingegangen und werde so bald wie möglich beantwortet, sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Wie die «Ruhr Nachrichten» berichteten, hatte ein Sechstklässler der Max-Born-Realschule den Brief aufgesetzt und mit einem Freund 347 Unterschriften von Mitschülern gesammelt. In dem Brief an Ministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) beklagen sie laut Zeitung «einen schlimmen Mangel an Lehrern» und ärgern sich darüber, dass die «Regierung an unserer Bildung spart». Die Schule wollte sich auf Anfrage nicht zu der Aktion äußern.

Laut Schulministerium sind nach einer Stichprobe im Schuljahr 2014/15 durchschnittlich 1,8 Prozent der Unterrichtsstunden ersatzlos gestrichen worden. Hinzukomme ein Anteil von 7,6 Prozent Vertretungsstunden. Künftig sollen die Zahlen jedoch genauer ermittelt werden als bislang.

