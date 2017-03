Schüler aus Polen zu Gast

Wie sieht eigentlich die Schule in Polen aus? Was interessiert die Kinder dort? Und wie leben sie? Die Schüler der Werner-von-Siemens-Gesamtschule bekommen seit gestern Antworten auf diese Fragen. Denn sie haben Gäste aus der polnischen Stadt Gowidlino. Mit den Schülern dort haben sie eine neue Partnerschaft gegründet, um voneinander zu lernen. Sie erzählen sich vom Leben in ihren Ländern. Sie überlegen gemeinsam, wie sie sich Europa vorstellen. Und manchmal diskutieren sie sogar über Politik. Regelmäßig wollen sich die Jugendlichen auch besuchen. Im vergangenen Jahr haben sich die Schüler bereits auf den Weg nach Polen gemacht und haben dort ihre neuen Freunde besucht. In dieser Woche steht nun der Rückbesuch an. Gemeinsam erkunden die Jugendlichen die Region, sie fahren nach Dortmund und nach Köln und sie gehen auch zusammen in den Unterricht. Dabei spielt auch die Sprache eine große Rolle. Gemeinsam lernen die Schüler nämlich Englisch. Außerdem wollen die polnischen Schüler Deutsch lernen.