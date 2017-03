Schottische Regierung strebt Unabhängigkeitsreferendum an

Edinburgh. Die schottische Regierung strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Sie wolle das Parlament in Edinburgh in der kommenden Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon. Die Volksabstimmung soll zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 stattfinden. Sturgeon reagiert damit auf die britische Premierministerin Theresa May, die Kurs auf einen harten Brexit nimmt; das heißt auf einen Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion. dpa