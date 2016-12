«Schneeballschlacht-Weltmeister» kommen wieder aus Wuppertal

Gelsenkirchen. Die «Schneeballschlacht-Weltmeister» 2016 kommen aus Wuppertal. Das «Hau do Jus» holte zum drittem Mal in Folge in Gelsenkirchen den Titel. Die WM fand am Mittwoch im Rahmenprogramm der Biathlon World Team Challenge in der Arena auf Schalke statt. Im Finale setzten sich die Wuppertaler gegen den Vorjahresfinalisten «Snow Turtles» aus Iserlohn durch.

32 Teams in acht Gruppen hatten sich in den Vorentscheidungen, Viertel- und Halbfinals vor der Arena auf abgestecktem Spielfeld mit Schneebällen beworfen. Geschützt waren die Spieler mit Helmen und Schneebrillen. Zum Finale ging es in die Arena.

Eine echte WM war es nicht. Die Teams konnten sich ohne Qualifikation melden und kamen hauptsächlich aus der Region. An den Start gingen Dreierteams mit Fantasienamen wie Schneekanonen, Ruhrpott-Yetis, Schalke Esports oder Wir lieben Dortmund.

dpa/lnw