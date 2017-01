Schnee in NRW: Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Essen. Schnee hat am Montagmorgen mehrere nordrhein-westfälische Straßen in Rutschbahnen verwandelt. Die Wintersportler im Sauerland freuen sich hingegen über den Neuschnee.

Am ersten Arbeitstag des neuen Jahres haben Schnee und Eis vor allem in höheren Lagen Nordrhein-Westfalens für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt. Im Münsterland starben zwei Menschen, als ein Transporter in den Gegenverkehr schleuderte. Meist blieb es im morgendlichen Berufsverkehr aber bei Blechschäden. Für die Wintersportler kam der Schnee mitten in den Weihnachtsferien gerade recht: Im Sauerland waren am Montag 23 Kilometer Pisten geöffnet. 40 Lifte waren nach Angaben der Wintersportarena Sauerland in Betrieb.

Bei dem schweren Verkehrsunfall im Münsterland war der 25-jährige Fahrer eines Transporters bei Reken auf dem Schneematsch ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengeprallt. Die 43-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw und der 48 Jahre alte Beifahrer des Transporters starben später im Krankenhaus.

Auf einer Landstraße im Rhein-Kreis Neuss geriet am Montagmorgen ein Auto in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Wagen zusammen. Sechs Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Auch in der Nordeifel rutschten zwei Autos auf einer Landstraße frontal ineinander. Einer der Wagen überschlug sich und landete im Straßengraben. Beide Fahrerinnen mussten ins Krankenhaus.

In Wachtberg bei Bonn geriet ein Lastwagen auf einer abschüssigen und schneeglatten Straße ins Rutschen und prallte gegen die Wand eines Einfamilienhauses. Die Hauswand wurde stark beschädigt und musste abgestützt werden. Im Kreis Unna rutschte ein Streufahrzeug mit Anhänger in einen Graben. Bei der Deutschen Bahn kam es zu Verspätungen einiger Züge. Grund waren Weichenstörungen wegen des Schnees.

Auch in den kommenden Tagen soll es in NRW winterlich bleiben. «Schnee und Schneeregen begleiten uns diese Woche», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen. «Aber mit einem großen Wintereinbruch ist nicht zu rechnen.» Die Höchsttemperaturen sollen am Dienstag bei fünf Grad liegen, im Bergland bei null Grad. Am Mittwoch können es bis zu acht Grad werden, in höheren Lagen bis zu zwei Grad.

