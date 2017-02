Schmeltzer beharrt auf Loslösung der Ditib von Ankara

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Rainer Schmeltzer (SPD) hat die türkisch-islamische Union Ditib erneut aufgefordert, sich zur Unabhängigkeit von der Türkei zu bekennen. Die Landesregierung werde Spitzeleien von Ditib-Imamen nicht hinnehmen, bekräftigte Schmeltzer am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Der Staat werde nicht hinnehmen, dass innertürkische oder islamische Konflikte in NRW ausgetragen werden. Bis auf Weiteres sei die Ditib an keiner Kooperation mit der Landesregierung mehr beteiligt. Zur Beurteilung der Frage, ob sie als Religionsgemeinschaft anerkannt werden könne, warte die Regierung Ergebnisse eines Gutachtens ab. «Populistische Schnellschüsse» werde es nicht geben. dpa/lnw