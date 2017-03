Schmeltzer: Türkei versucht, Gesellschaft zu spalten

Leverkusen. Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Minister hat NRW-Integrationsminister Rainer Schmeltzer (SPD) der Türkei vorgeworfen, die Stimmung absichtlich anzuheizen. Die Regierung in Ankara versuche, «einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben», sagte Schmeltzer der Deutschen-Presse Agentur am Freitag. Die Bundesregierung müsse eingreifen und deutlich machen, «dass solche spaltenden Wahlkampfauftritte mit antidemokratischer Zielrichtung bei uns hier in Deutschland nicht erwünscht sind», sagte Schmeltzer. Er wird am Samstag (10.30) beim Deutsch-Türkischen Wirtschaftstag in Düsseldorf erwartet.

Zuvor hatte die baden-württembergische Stadt Gaggenau einen Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag wegen Sicherheitsbedenken untersagt. In Köln wurde ein Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag abgelehnt, er wird nun bei Veranstaltungen in Leverkusen und womöglich auch in Frechen erwartet.

Zeybekci wollte unter anderem für die Verfassungsreform werben. Die zur Entscheidung stehende Einführung eines Präsidialsystems würde Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen.

