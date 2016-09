Schlimmster Taifun seit Jahrzehnten wütet über Südchina

Xiamen.

Der stärkste Wirbelsturm seit sechs Jahrzehnten richtet in Südchina schwere Schäden und Überschwemmungen an. Mit schweren Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern ist Taifun «Meranti» unterwegs. Die Behörden haben die höchste Alarmstufe «Rot» ausgerufen. In der Hafenstadt Xiamen richtete der Wirbelsturm schwere Schäden am Elektrizitätsnetz an, so dass es zu einem «massiven Stromausfall» kam. Auch die Wasserversorgung in einigen Gegenden war zeitweise unterbrochen.

