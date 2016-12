Schlechtes Jahr für die Blutspende

Hagen. Zwischen Weihnachtsgans und Silvesterparty kommen die Blutspendedienste traditionell zu kurz. Waren die Vorräte in den vergangenen Monaten eh schon knapp, so fällt der Blutspende-Aufruf nun besonders dringend aus.

Die Menschen in NRW sind in diesem Jahr nach einer ersten Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes seltener zur Blutspende gegangen. Insbesondere im zweiten Halbjahr sei die Lage angespannt gewesen, sagte Stephan David Küpper, der Sprecher des Blutspendedienstes West, am Dienstag. Bei Sportereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft und Olympia, aber auch durch Hitze- und Grippewellen seien zu viele Spender zu Hause geblieben.

«Es ist davon auszugehen, dass wir 2016 einen deutlichen Rückgang der Spenden hinnehmen müssen», sagte Küpper. Genaue Zahlen liegen für das Jahr 2016 noch nicht vor. In Deutschland spenden nach DRK-Angaben im Schnitt etwa drei Prozent der Bevölkerung Blut. Das DRK plant in NRW mit etwa 3000 Blutspenden pro Tag.

Frische Blutkonserven werden gerade nach den Feiertagen besonders dringend gebraucht, hieß es weiter. Dies betreffe vor allem die nicht lange haltbaren Präparate mit Blutplättchen für Krebspatienten.

Auch die Universitätsklinik Münster berichtete auf Anfrage von sinkenden Spenderzahlen 2016. Rund 16 500 Vollblutspenden konnten hier registriert werden, 1000 weniger als noch 2015. Vor allem die Blutgruppe 0 werde dringend benötigt. Schon im Herbst hatten mehrere Spendedienste in Deutschland vor drohenden Engpässen gewarnt.

Hinter dem Einbruch der Spenderzahlen steckt laut Küpper auch ein demografischer Effekt: Je älter die Bevölkerung, desto größer ist der Blutbedarf. «Es rücken aber zu wenige junge Spender nach, um die treuen, älteren Spender, die mehrfach im Jahr kamen, zu ersetzen», erklärt Küpper. Gerade in Großstädten gebe es zu wenige neue Spender, die auch bereit seien, mehrmals im Jahr ihr Blut zu geben.

Mit seinen Blutspendediensten deckt das DRK etwa 70 Prozent des Blutbedarfs in Deutschland ab. Viele Kliniken betreiben zudem ihre eigenen Blutspendestellen. Insgesamt sinkt in Deutschland der Bedarf an Blutkonserven - möglich gemacht durch fortschrittlichere Medizin und vorausschauende Planung.

