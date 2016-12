Schlechtes Jahr für Blutspende: DRK ruft zum Spenden auf

Hagen. Die Menschen in NRW sind in diesem Jahr nach einer ersten Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes seltener zur Blutspende gegangen. Insbesondere im zweiten Halbjahr sei die Lage angespannt gewesen, sagte Stephan David Küpper, Sprecher des Blutspendedienstes West am Dienstag. Bei Sportereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft und Olympia, aber auch durch Hitze- und Grippewellen seien zu viele Spender zu Hause geblieben. «Es ist davon auszugehen, dass wir 2016 einen deutlichen Rückgang der Spenden hinnehmen müssen», sagte Küpper. Genaue Zahlen liegen für das Jahr 2016 noch nicht vor.

Das DRK plant in NRW mit etwa 3000 Blutspenden pro Tag. Frische Blutkonserven werden laut Küpper auch nach den Weihnachts-Feiertagen besonders dringend gebraucht. Dies betreffe insbesondere die nicht lange haltbaren Präparate mit Blutplättchen für Krebspatienten.

