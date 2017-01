Schlagzeugerinnen setzen Akzente beim 26. Jazzfestival

Münster. Mit auffällig vielen Musikerinnen am Schlagzeug setzt das 26. Internationale Jazzfestival Münster besondere Akzente. Die in den USA namhafte Bandleaderin Allison Miller aus New York, die französische Jazzerin Anne Paceo und die Westfalen-Jazz-Preisträgerin Eva Klesse aus Werl bestreiten mit ihren Kombos drei der insgesamt 17 Konzerte, teilte das Kulturamt der Stadt Münster am Montag mit. Fast 100 Musiker aus 15 Ländern werden vom 6. bis 8. Januar zu hören sein. Wie in den Vorjahren setze man auf überraschende Klangerlebnisse und neben Szenegrößen auch auf weniger bekannte Künstler jenseits von Schubladen und Beliebigkeit. Das traditionsreiche Festival für zeitgenössischen Jazz findet alle zwei Jahre statt. dpa/lnw