Schläge und Pfefferspray: Polizist angeklagt

Herford.

Herford. War es grundlose Polizeigewalt oder verhältnismäßige Gegenwehr eines Beamten? Nach einer eskalierten Verkehrskontrolle muss sich in Herford ein Polizist wegen Körperverletzung im Amt verantworten. Zentrales Beweisstück der Staatsanwaltschaft ist ein Video.

Nach einer aus dem Ruder gelaufenen Verkehrskontrolle steht in Herford von heute an ein Polizist wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, grundlos auf einen Autofahrer eingeschlagen und ihn mit Pfefferspray attackiert zu haben. Als zentrales Beweismittel führt sie ein Video an. Der Fall war bereits Ende Mai verhandelt worden, musste aber aus Termingründen so lange unterbrochen werden, dass nun ein Neustart erforderlich ist.

Beim ersten Anlauf des Verfahrens hatte der Polizist seinen Einsatz als verhältnismäßig bezeichnet, um in einer unübersichtlichen Situation die Kontrolle zu behalten. Es habe der Verdacht bestanden, dass der Autofahrer eine Straftat, vermutlich ein Drogendelikt, verdecken wollte. Außerdem habe er befürchtet, dass der Fahrer selbst oder dessen hinzugerufener Cousin ihn angreifen könnte. Beide hätten sich provokant und abschätzig verhalten.

dpa/lnw