Duisburg.

Duisburg.

Zwei Frachtschiffe sind auf dem Wesel-Datteln-Kanal bei Wesel zusammengestoßen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall am Donnerstagmorgen niemand. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Kanal ist laut Wasserschutzpolizei an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.

dpa/lnw