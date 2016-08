«Schienen-Kartell»: Ex-Bahnchef bestreitet Einmischung

Bochum.

Bochum. Prominenter Zeuge im Bochumer Landgericht. Hartmut Mehdorn soll als Ex-Bahnchef im Prozess um das Schienenkartell aussagen. Angeklagt sind zwei Ex-Bereichsvorstände des Stahlkonzerns ThyssenKrupp.

Im Prozess um das so genannte Schienen-Kartell hat Ex-Bahnchef Hartmut Mehdorn jegliche Beteiligung an der Vergabe von Schienenaufträgen bestritten. «Ich hatte mit dem Tagesgeschäft Schienen überhaupt nichts zu tun», sagte der 74-Jährige am Dienstag bei seiner Zeugenvernehmung vor dem Bochumer Landgericht. Er habe auch nicht dafür gesorgt, dass eine 2003 im Zusammenhang mit einem Korruptionsfall verhängte Vergabesperre gegen ThyssenKrupp wieder aufgehoben worden war. Das hatten andere Zeugen in dem im Prozess behauptet.

Angeklagt sind zwei Ex-Bereichsvorstände von ThyssenKrupp, die jahrelang Liefermengen und Preise für Schienen mit konkurrierenden Herstellern zum Nachteil von Großkunden wie der Deutschen Bahn abgesprochen haben sollen. Das sogenannte Schienenkartell war im Jahr 2011 nach einen anonymen Hinweis aufgeflogen.

dpa/lnw