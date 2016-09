Schickedanz-Prozess: außergerichtliche Einigung verstrichen

Köln.

Köln.

Die Verhandlungen über einen außergerichtlichen Vergleich parallel zum milliardenschweren Schadenersatz-Prozess von Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz sind ergebnislos geblieben. Ein Sprecher des Kölner Landgerichts sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, die «Mitteilungsfrist für eine Einigung» am 1. September sei «fruchtlos verstrichen». Von Seiten der Streitparteien seien bei der Kammer keine Schriftsätze eingegangen. Das Gericht halte daher nach derzeitigem Stand am 27. September als Verkündigungstermin fest. Die Ex-Milliardärin Schickedanz fordert insgesamt 1,9 Milliarden Euro vor allem von ihrer damaligen Hausbank Sal. Oppenheim, deren früherer Führung und ihrem einstigen Vermögensberater Josef Esch.

dpa