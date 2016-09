Schalke vs. FC Bayern: Das Topspiel in Zahlen

Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Nach der bitteren 0:1-Niederlage in Frankfurt zum Bundesliga-Saisonauftakt empfängt Schalke im ersten Heimspiel Bayern München.

Der Rekordmeister und Titelverteidiger hat seine Überlegenheit schon zum Start klar demonstriert: Mit 6:0 fertigte das Team von Carlo Ancelotti am 1. Spieltag die Bremer ab.

Auch der Rückblick auf die vergangene Saison dürfte Schalke nicht allzu optimistisch stimmen: Die Königsblauen verloren beide Partien (1:3, 0:3).

Drei markante Zahlen:

1 - Von insgesamt 92 Begegnungen zwischen den Bayern und den Gelsenkirchenern endete bisher nur eine Partie torlos.

6 - Der letzte Sieg der Königsblauen liegt fast sechs Jahre zurück. Im Dezember 2010 gewann Schalke 2:0.

7 - Lang ist's her, aber Schalke konnte in München 1976 mit 7:0 seinen bisher höchsten Sieg in der Bundesliga verbuchen.

dpa