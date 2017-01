Schalke prüft Choupo-Motings Spielberechtigung

Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will prüfen, ob Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt eingesetzt werden kann. Laut Schalker Vereinsprecher erhofft sich der Revierclub rechtzeitig vor der Begegnung des 17. Spieltags definitive Klarheit über die Spielberechtigung des kamerunischen Nationalspielers. Das bestätigte der Gelsenkirchener Club am Dienstag auf dpa-Anfrage.

Der 27 Jahre alte Deutsch-Kameruner Choupo-Moting hatte die Teilnahme am Afrika-Cup aus persönlichen Gründen und mit Verweis auf die Verletzungsprobleme im Team von Chefcoach Markus Weinzierl abgesagt. Denkbar ist nun, dass Schalke gegen Ingolstadt auf die Nominierung von Choupo-Moting verzichtet, um eventuelle Strafen zu vermeiden.

Hintergrund der Schalker Klärungsversuche ist auch der kurzfristige Verzicht von Jürgen Klopps FC Liverpool im Spitzenspiel der englischen Premier League bei Manchester United (1:1) auf den ehemaligen Schalker Joel Matip. Vor der Partie am Sonntag war nicht endgültig klar, ob der Nationalverteidiger Kameruns eingesetzt werden kann. Letztlich verzichtete Liverpool auf Matips Mitwirken.

dpa/lnw