Schalke hofft zum Europa-League-Start auf die Wende

Zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase tritt der FC Schalke 04 heute bei OGC Nizza an. Nach dem schwachen Bundesliga-Start mit zwei Niederlagen will die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl die Wende einleiten. An der Côte d'Azur treffen die Schalker auf alte Bekannte. Der aktuelle Tabellen-Zweite der französischen Ligue 1 wird vom ehemaligen Bundesliga-Coach Lucien Favre trainiert, der Dante nach Nizza lotste. Und mit Younès Belhanda steht ein Profi im Kader, der in der vergangenen Rückrunde auf Schalke spielte. Prominentester Neuzugang ist Mario Balotelli.

dpa