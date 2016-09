Schalke gegen Bayern ohne Di Santo

Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss das Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/Sky) ohne Franco Di Santo bestreiten. Der Angreifer leide an muskulären Problemen. Zudem sei der Einsatz von Naldo (Rückenbeschwerden) fraglich, sagte Fußball-Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag. Somit wird der Coach seine Startformation im Vergleich zum 0:1 bei Eintracht Frankfurt beim Saisonauftakt verändern. Für Di Santo könnte Zugang Breel Embolo auf die rechte Offensivseite rücken. Matija Nastajic könnte Naldo ersetzen.

Die Niederlage aus Frankfurt sei «aufgearbeitet und abgehakt», betonte Weinzierl. «Daraus haben wir unsere Erkenntnisse gezogen. Jetzt gilt es, es gegen die Bayern besser zu machen. Das ist ein Highlight, in dem wir sie herausfordern wollen. Jeder einzelne Spieler ist gefordert, sich von der besten Seite zu zeigen», ergänzte Weinzierl vor seiner Premiere in der ausverkauften Veltins-Arena, gegen «eine der besten Mannschaften in Europa».

dpa/lby