Schalke bezieht Sommertrainingslager erneut in Mittersill

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 wird wie im Vorjahr sein Trainingslager auch in diesem Sommer in Mittersill aufschlagen. Vom 24. bis 31. Juli wird sich das Team von Trainer Markus Weinzierl in der Ferienregion Hohe Tauern in Österreich auf die Fußball-Saison 2017/2018 vorbereiten. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wohnt die Mannschaft erneut im Hotel «Schloss Mittersill» und trainiert auf der Sportanlage des heimischen Vereins SC Mittersill. dpa/lnw