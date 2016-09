Schalke-Trainer Markus Weinzierl: «Wir sind gefordert»

Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Trainer Markus Weinzierl nimmt sich und die Profis des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in die Erfolgspflicht. «Wir sind unzufrieden, das steht außer Frage. Wir sind gefordert», sagte Weinzierl am Dienstag in Gelsenkirchen nach null Punkten und null Toren aus den ersten drei Begegnungen. Im Westderby am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln verlangt Weinzierl von seinem Team vor allem eines: «Wir müssen die Abläufe in der Offensive verbessern.»

Weinzierl will trotz der drei Startniederlagen besonnen bleiben: «Wir arbeiten in Ruhe weiter und wissen, an was wir arbeiten müssen.» Gegen die Kölner kündigte der ehemalige Augsburger verstärkte Angriffsbemühungen an: «Wir wollen agieren und den Gegner unter Druck setzen.» Der 1. FC Köln startete mit zwei Siegen, einem Remis und 5:0-Toren ungleich besser als Schalke.

Sportvorstand Christian Heidel sagte, ihm sei völlig klar, dass der Druck auf Schalke schneller groß werde als in anderen Bundesligastädten. «Es tut weh, nach dem dritten Spieltag noch keine Punkte zu haben», ergänzte Heidel. «Damit sind wir nicht zufrieden.»

