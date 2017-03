Gelsenkirchen. Borussia Mönchengladbach hat im deutschen Achtelfinal-Duell der Europa League gegen Schalke 04 die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel. Die beiden Fußball-Bundesligisten trennten sich im Hinspiel in Gelsenkirchen 1:1. Jonas Hofmann brachte die Borussia in der 15. Minute in Führung. Guido Burgstaller glich zehn Minuten später für Schalke aus. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt. dpa