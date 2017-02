Schalke 04 setzt Aufwärtstrend fort

Gelsenkirchen. Der FC Schalke rundet eine perfekte Woche ab. Dem 1:1 beim FC Bayern und dem 4:1 im Pokal beim SV Sandhausen lassen die Königsblauen ein 2:0 gegen Hertha BSC folgen. Für die Berliner ist das Ruhrgebiet indes keine Reise wert.

Der FC Schalke 04 setzt seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fort und kann vielleicht doch noch einmal die Europapokalplätze angreifen.

Im «Topspiel» besiegte der Revierclub den Tabellensechsten Hertha BSC verdient mit 2:0 (1:0) und rückte bis auf acht Punkte an die Berliner heran. Winter-Neuzugang Guido Burgstaller und Nationalspieler Leon Goretzka bescherten den spielerisch stark verbesserten Schalkern vor 61 981 Fans in der Veltins-Arena den neunten Heimsieg gegen die Hauptstädter hintereinander. Die Mannschaft von Pal Dardai musste nach dem unglücklichen Pokal-Aus in Dortmund die zweite Pleite im Revier binnen drei Tagen hinnehmen.

«Heute hat man gesehen, was wir draufhaben. Das war ein verdienter Sieg über 90 Minuten», sagte Torschütze Burgstaller, der erst sein viertes Liga-Spiel für die Königsblauen absolvierte: «Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen.» Hertha-Trainer Pal Dardai war dagegen enttäuscht: «In der ersten Halbzeit haben wir nicht ins Spiel gefunden. Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgestellt haben. So kannst Du hier nicht gewinnen. Das müssen wir runterschlucken und gegen die Bayern nun ein besseres Spiel machen.»

Nach dem souveränen 4:1 im Pokal beim SV Sandhausen schickte Trainer Markus Weinzierl seine Elf fast unverändert auf den frisch verlegten Rasen. Lediglich Bayern-Leihgabe Holger Badstuber rückte für Matija Nastasic in die Innenverteidigung und feierte ein gelungenes Heimdebüt auf Schalke. Hertha nahm nach den 120 Minuten von Dortmund drei Wechsel vor. Für Maximilian Mittelstädt, Per Skjelbred und Vladimir Darida starteten Marvin Plattenhardt, Fabian Lustenberger und Valentin Stocker, der in der Offensiv-Zentrale aber blass blieb und später Darida Platz machen musste.

Die Gäste, die nach dem Spiel beim BVB im Ruhrgebiet geblieben waren, zogen sich von Beginn an weit in die eigene Hälfte zurück. Hertha stand kompakt und überließ den Königsblauen die Initiative. So hatte Schalke viel Ballbesitz, war aber zunächst wenig effektiv. Fast wäre der Revierclub nach einem Konter der Berliner sogar in Rückstand geraten. Doch Salomon Kalou (13.) drosch den Ball aus halblinker Position weit über das Tor von Ralf Fährmann.

Pech dann wenig später für Schalke: Goretzka zog aus 18 Metern ab, doch der Pfosten rettete für Rune Jarstein (16.), der machtlos gewesen wäre. Dann reagierte der Hertha-Keeper glänzend. Erneut war es der agile Goretzka (25.), der die Führung auf dem Fuß hatte, Jarstein aber nicht überwinden konnte. Burgstallers Schuss (35.) strich nach toller Vorarbeit von Daniel Caligiuri noch knapp neben das Tor. Dann aber macht es der Ex-Nürnberger kurz vor der Pause besser. Mit seinem zweiten Bundesliga-Tor im vierten Einsatz für Schalke brachte er sein Team nach einem gefühlvollen Zuspiel von Nabil Bentaleb entschlossen und verdient in Führung.

Nach dem 0:1 zeigten die Berliner etwas mehr Neigung, selbst nach vorn zu spielen, blieben aber insgesamt zu ideen- und mutlos. So geriet die aufmerksame Schalker Defensive um Naldo selten in große Verlegenheit. Nach einer starken Einzelaktion machte Goretzka mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze ins untere linke Eck alles klar. Nach dem siebten Saisonsieg fährt Schalke nun gestärkt zum Europa-League-Auswärtsspiel bei PAOK Saloniki am kommenden Donnerstag.

dpa