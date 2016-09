Schalke 04 nach 1:3 gegen furiose Kölner weiter ohne Punkt

Gelsenkirchen.

Schalke 04 und Trainer Markus Weinzierl geraten immer tiefer in die Krise. Mit dem 1:3 (1:1) im West-Derby gegen den 1. FC Köln bleiben die königsblauen Fußballer auch nach dem vierten Bundesligaspieltag ohne Punktgewinn. Wenigstens gelang Schalke am vierten Bundesligaspieltag vor 60 876 Zuschauern durch Klaas-Jan Huntelaar in der 36. Minute der erste Treffer. Die furiosen Kölner bleiben dank der Torschützen Yuya Osako (38.), Anthony Modeste (77.) und Joker Simon Zoller (84.) ungeschlagen und sind Zweiter. Modestes 2:1 war gleichzeitig das 1000. Auswärtstor in der Erstligahistorie des FC.

