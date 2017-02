Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 kann im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln mit dem Einsatz von Nabil Bentaleb rechnen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldmann hat seinen Magen-Darm-Virus überwunden. Aus diesem Grund hatte er auf die Europa-League-Partie am Donnerstag bei PAOK Saloniki (3:0 für Schalke) verzichten müssen. Im Training am Freitag war der Algerier wieder dabei. dpa/lnw