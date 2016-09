Schäuble plant laut «Spiegel» zwei Euro mehr Kindergeld

Berlin.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will nach «Spiegel»-Informationen das Kindergeld um zwei Euro pro Monat erhöhen. So sollen auch Geringverdiener profitieren, wenn im nächsten Jahr die Steuern leicht gesenkt werden. Das schreibt das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf einen Gesetzentwurf Schäubles. Die Bürger sollen durch Anhebung von Freibeträgen und durch Tarifkorrekturen um rund 6,3 Milliarden Euro in den nächsten beiden Jahren entlastet werden.

dpa