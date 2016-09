Schäuble kündigt schon für 2017 leichte Steuersenkungen an

Berlin.

Berlin.

Arbeitnehmer können sich schon vom kommenden Jahr an auf geringfügige Steuerentlastungen einstellen. Grundfreibetrag, Kindergeld, Kinderfreibetrag und der Steuertarif werden im Zuge des Existenzminimumberichts angepasst und Auswirkungen der sogenannten kalten Progression korrigiert. Das sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble in Berlin in den Haushaltsberatungen des Bundestages. Angesichts der geringen Preissteigerung sei aber nur mit «begrenzten Auswirkungen» zu rechnen.

dpa