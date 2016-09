Schäuble hält Rücktritt von Maas für nötig

Berlin.

Finanzminister Wolfgang Schäuble hält einen Rücktritt von Justizminister Heiko Maas wegen Einmischung in ein Strafverfahren für nötig. Dieser habe sich im Juni mit Äußerungen zum Sexualrecht in das Verfahren des Models Gina-Lisa Lohfink eingemischt, rügte Schäuble laut «Focus» im CDU-Präsidium. Ein anständiger Minister müsse da zurücktreten. Maas hatte sich in zeitlichem Zusammenhang zum Fall für ein härteres Sexualstrafrecht ausgesprochen. Dabei war nicht klar, ob er sich nur allgemein oder bezogen auf den Fall äußerte.

dpa