Schach für den guten Zweck

Die Martin-Luther-Kirchengemeinde veranstaltet am Samstag, den 4. März, ein Schachturnier, bei dem auch wieder viele Kindern mitspielen werden. Sie müssen ein Startgeld in Höhe vonvier Euro bezahlen. Erwachsene bezahlen acht Euro. Das Geld ist für einen guten Zweck bestimmt. Die Gemeinde unterstützt damit eine Schule für Gehörlose in dem Land Eritrea. Das liegt in Afrika. Das Schachturnier beginnt um 14 Uhr im Martin-Luther-Zentrum.

Das Schachturnier für den guten Zweck gibt es schon ziemlich lange. Die Martin-Luther-Gemeinde veranstaltet es zum 35. Mal. In den ersten 30 Jahren kam der Erlös immer einem Kindergarten in dem Land Kolumbien in Südamerika zugute. Der ist aber inzwischen geschlossen. Deshalb unterstützt die Gemeinde mit dem Turnier-Erlös inzwischen eine Gehörlosenschule in Afrika. Die kann das Geld auch gut gebrauchen. Im vergangenen Jahr haben Helfer aus der Luther-Gemeinde dort eine Solarstromanlage installiert. Die funktioniert inzwischen. Aber sie ist noch nicht ganz bezahlt, weshalb das Geld von dem Schachturnier dafür verwendet werden soll.