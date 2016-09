Sandburg erreicht Rekordhöhe: Rekord aber nicht anerkannt

Duisburg.

Duisburg. Aus Sand gebaut - immer höher. Trotz eines Rückschlags hoffen die «Carver» in Duisburg auf einen Rekord. Ihre Burg soll die höchste der Welt sein.

Die größte Sandburg der Welt steht in Duisburg. Mit einem Eintrag ins Guinness-Buch wird es aber trotzdem nichts. Am Freitag maß das Unternehmen «Guinness World Records» zwar die Rekordhöhe von 14,15 Metern - das sind 18 Zentimeter mehr als beim bisherigen Rekordhalter aus Miami/Florida. Am 23. August war allerdings während der Modellierungsarbeiten im Duisburger Landschaftspark-Nord ein Teil der Burg eingestürzt, die Holzverschalung war verschüttet worden. Da möglicherweise nicht alle Holzteile aus den Sandmassen entfernt wurden, bleibe der Rekordeintrag aus, wie der Organisator, ein Duisburger Reiseunternehmen, mitteilte.

Ob es nachträglich einen Eintrag geben kann, ist offen. Das Guinness-Unternehmen müsste zumindest beim Abtragen der Burg am 11. September dabei sein und beobachten, ob noch Verschalungsholz verschüttet war.

Ein ganzes Team aus Sandkünstlern hatte wochenlang an der Burg gebaut. Auf Hubbühnen kratzten Sandcarver mit Skalpell und Strohhalm an dem spitz zulaufenden Hügel Urlaubsmotive in den Sand. Nach dem Teileinsturz fiel die Burg etwas kleiner und in der Spitze schmaler aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, als Sandmassen mit dem Gewicht von mindestens zwei Jumbojets niedergingen.

dpa/lnw