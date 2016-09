Samsung startet Austausch der Note-7-Smartphones in Deutschland

Schwalbach.

Samsung startet den Austausch seines wegen Brandgefahr zurückgerufenen Smartphones Galaxy Note 7 in Deutschland. Seit heute könnten Kunden neue Geräte bei dem Händler, bei denen das Original-Telefon erworben wurde, oder über die Samsung-Website beantragen, teilte Samsung mit. Die breite Auslieferung hatte in Deutschland an dem Tag beginnen sollen, an dem Samsung den Rückruf ankündigte. Samsung appellierte an die Kunden erneut, ihre Note-7-Geräte auszuschalten und überhaupt nicht mehr zu nutzen.

