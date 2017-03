Samsung präsentiert neues Top-Modell Galaxy S8

New York. Smartphone-Marktführer Samsung geht ein halbes Jahr nach dem Debakel mit Akku-Bränden in die Offensive im Smartphone-Markt mit einem neuen Spitzenmodell. Der südkoreanische Konzern präsentierte das Galaxy S8, das unter anderem gegen Apples iPhone 7 antritt. Eine wichtige weitere Neuerung ist der digitale Assistent «Bixby», der die Smartphone-Bedienung per Sprache deutlich verbessern soll. Ein Markenzeichen des Galaxy S8 ist der deutlich größere Bildschirm, der fast die gesamte Frontseite des Geräts bis auf schmale Ränder oben und unten ausfüllt. dpa