SPD und CSU reklamieren Machtanspruch nach Bundestagswahl für sich

Passau. Mit heftigen gegenseitigen Attacken sind CSU und SPD in den Politischen Aschermittwoch in Niederbayern gestartet. Beide Parteien betonten ihren Machtanspruch nach der Bundestagswahl. CSU-Vize Manfred Weber warnte in Passau vor einer SPD-geführten Bundesregierung unter Martin Schulz. «Wer Martin Schulz wählt, der holt die Türkei in die Europäische Union - und das ist falsch», sagte Weber. Bei der SPD in Vilshofen wurde Schulz hingegen als künftiger Bundeskanzler gefeiert. Nach dem jüngsten «Wahltrend» von «Stern» und RTL kommt die SPD stabil auf 31 Prozent, die Union auf 33 Prozent. dpa