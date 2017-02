SPD entscheidet über Personal und Programm zur NRW-Wahl

Düsseldorf. Drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stellt die SPD die entscheidenden Weichen, um die Macht am Rhein zu verteidigen. Hannelore Kraft soll zum dritten Mal in Folge dafür sorgen, dass die SPD den Chefsessel in der Düsseldorfer Staatskanzlei besetzt.

Die nordrhein-westfälische SPD fällt am heutigen Samstag (10.30) ihre wichtigsten Entscheidungen für die Landtagswahl am 14. Mai. Bei einer Delegiertenkonferenz in Düsseldorf soll Parteichefin und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zum dritten Mal als Spitzenkandidatin ihrer Partei gewählt werden. Zur vorgezogenen Landtagswahl 2012 war die 55-jährige Mülheimerin bereits mit 99,3 Prozent und 2010 sogar einstimmig als Nummer 1 der Landesliste bestätigt worden. 2012 hatte die SPD allerdings so viele Direktmandate gewonnen, dass ihre nur auf der Liste stehenden Kandidaten gar nicht mehr zum Zuge kamen.

Zuvor berät und beschließt ein außerordentlicher Parteitag der Landes-SPD auch über das Wahlprogramm. Der im vergangenen Monat vorgestellte «NRW-Plan» sieht unter anderem vor, die Elternbeiträge für Kitakinder weitgehend abzuschaffen. Schüler sollen künftig selbst entscheiden können, ob sie das Abitur nach acht oder neun Jahren Gymnasium machen.

Die SPD regiert in NRW seit 2010 mit den Grünen - bis zur vorgezogenen Landtagswahl 2012 allerdings nur in einer Minderheitsregierung. 2012 war die SPD mit 39,1 Prozent unerwartet deutlich stärkste Partei geworden, während die CDU mit Krafts damaligem Herausforderer Norbert Röttgen auf 26,3 Prozent und damit auf ihr schlechtestes Ergebnis in NRW zurückfiel.

dpa/lnw