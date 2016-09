SPD-Vorstand folgt Gabriel und beschließt Ceta-Antrag für Konvent

Berlin.

Berlin.

Im SPD-internen Streit über das geplante Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada hat sich nach dem Präsidium auch der Vorstand hinter den Kurs von Parteichef Sigmar Gabriel gestellt. Die Runde beschloss mit einer Mehrheit den von Gabriel vorgelegten Antrag für den Konvent am 19. September. Das sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley nach der Sitzung des Gremiums in Berlin. In dem Antrag wird empfohlen, den Weg für die parlamentarische Beratung des Abkommens frei zu machen und dort noch Klarstellungen und Verbesserungen zu erreichen.

dpa