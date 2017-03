SPD: Schulz rührt für Gabriel die Werbetrommel

Wolfenbüttel. Gabriel und Schulz im Doppelpack: Vier Tage vor dem Wechsel an der Parteispitze treten der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel und Kanzlerkandidat Martin Schulz heute Abend gemeinsam im niedersächsischen Wolfenbüttel auf. Dort wählen die SPD-Delegierten aus dem Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel-Vorharz Gabriel zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahl. Ende Januar hatte Gabriel bekannt gegeben, dass er in der K-Frage und beim Parteivorsitz Schulz den Vortritt lässt. Am Sonntag wird der frühere EU-Parlamentspräsident auf einem Sonderparteitag an die SPD-Spitze gewählt. dpa