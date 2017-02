SPD-Parteitag leitet Weichenstellungen zur NRW-Wahl ein

Düsseldorf. Drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind die Sozialdemokraten am Samstag zu einem außerordentlichen Landesparteitag in Düsseldorf zusammengekommen. Ministerpräsidentin und Landesparteichefin Hannelore Kraft soll erneut als Spitzenkandidatin nominiert werden. Die 55-jährige Mülheimerin will sich den fast 490 geladenen Delegierten in einer Grundsatzrede zum dritten Mal als Nummer 1 der Landesliste empfehlen. Zur Landtagswahl 2010 war Kraft einstimmig und zur vorgezogenen Landtagswahl 2012 mit 99,3 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt worden. Über ihre Wahl hat am Nachmittag eine im Anschluss an den Parteitag einberufene Delegiertenkonferenz abzustimmen. Der Parteitag berät und beschließt zuvor über das Wahlprogramm. dpa/lnw