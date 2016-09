SPD-Minister treten mit Wirtschaft und DGB für Großprojekte ein

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Sozialdemokraten in der nordrhein-westfälischen Landesregierung werben um breite gesellschaftliche Akzeptanz für «ein Jahrzehnt der Baustellen». Dazu machten drei Minister am Dienstag im Düsseldorfer Landtag einen ungewöhnlichen Aufschlag: Gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und Gewerkschaften stellten Verkehrsminister Michael Groschek, Wirtschaftsminister Garrelt Duin und Finanzminister Norbert Walter-Borjans (alle SPD) ein Bündnis für Infrastruktur vor. Das gemeinsame Eintreten für große Verkehrs- und Bauprojekte soll Blockaden abbauen helfen und die Umsetzung beschleunigen. Dafür sollen Bürger besser und frühzeitiger als bisher in Planungen eingebunden werden.

Minister der Grünen waren nicht mit am Tisch. «Das ist ein Bündnis für den Infrastrukturausbau und gegen nichts und niemanden», stellte Groschek klar. Im vergangenen Monat hatte der SPD-Politiker allerdings in einer Brandrede vor Wirtschaftsvertretern eine «durchgrünte Gesellschaft» kritisiert.

dpa/lnw