SPD-Minister schmieden Bündnis für Infrastruktur

Köln.

Köln. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) will durch einen verstärkten Dialog mit den Bürgern den Ausbau von Straßen und anderen Infrastrukturprojekten beschleunigen. Die Betroffenen von Bauvorhaben frühzeitig einzubinden, könne manches Verwaltungsgerichtsverfahren ersparen, sagte Duin am Dienstag im Hörfunksender WDR5.

Nötig sei «ein Dialog auf Augenhöhe». Dabei müsse es darum gehen, die beste Alternative zu finden, «und nicht die sogenannte Null-Variante, dass man gar nichts macht», sagte Duin. Die Politik müsse berechtigte Sorgen ernst nehmen und trotzdem dafür sorgen, «dass Investitionen wieder stattfinden».

Duin will am Dienstagmittag zusammen mit Verkehrsminister Michael Groschek und Finanzminister Norbert Walter-Borjans (beide SPD) ein «Bündnis für Infrastruktur» vorstellen, an dem sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die NRW-Wirtschaft beteiligen.

dpa/lnw