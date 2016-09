SPD-Fraktionschef wirbt für umfassenden Integrationsplan

Düsseldorf.

Düsseldorf. Über einen Integrationsplan für Flüchtlinge brütet die Politik in NRW schon länger. Nun wird es konkreter im Landtag - nachdem die Gespräche unter den Fraktionen ins Stocken geraten waren.

SPD-Fraktionschef Norbert Römer hat für einen umfassenden Plan zur Integration von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen geworben. Der Integrationsplan, den die rot-grünen Regierungsfraktionen auf den Weg bringen wollten, sei zugleich «ein NRW-Plan, der allen zugutekommt», sagte er am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Die Flüchtlinge seien Anlass, nicht Grund für zusätzliche Investition etwa in Bildung und bezahlbaren Wohnraum. Geplant seien unter anderem mehr Sprach- und Integrationskurse sowie eine Stärkung der frühkindlichen Bildung, der Gesundheitsfürsorge und des zentralen Wohnungsbaus. Werden die Flüchtlinge integriert, profitiert Römer zufolge jeder in Deutschland davon. NRW hatte allein 2015 mehr als 230 000 Flüchtlinge aufgenommen.

dpa/lnw