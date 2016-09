SPD-Fraktionschef Römer: Mehr tun für Langzeitarbeitslose

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die SPD-Landtagsfraktion hat flexiblere und gezieltere Instrumente gefordert, um mehr Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bringen. Fraktionschef Norbert Römer sagte am Mittwochabend in Düsseldorf, bei den Etatberatungen in Berlin solle ein eigener Haushaltstitel für einen «sozialen Arbeitsmarkt» als eine «neue Form der Beschäftigungsförderung» geschaffen werden. Der Bund gebe viel Geld aus, um Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Besser wäre es, vor allem in Regionen mit verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit einen auf Dauer angelegten «sozialen Arbeitsmarkt» zu schaffen, betonte Römer. In NRW sind mehr als 300 000 Menschen ein Jahr und länger arbeitslos. Diese müsse man besser erreichen.

Die Grundfinanzierung eines «sozialen Arbeitsmarkts» könnte laut Fraktionschef durch «einen Transfer von passiven in aktive Leistungen» erfolgen. Statt also Regelbedarf und Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose zu zahlen, könnten diese Mittel als Zuschuss für eine «bedarfsdeckende Beschäftigung» eingesetzt werden. Zusätzlich sei jährlich eine zweistellige Millionensumme vom Bund an NRW nötig. Die Beschäftigung solle auf Basis einer ortsüblichen oder tariflichen Entlohnung basieren, sofern der Mindestlohn nicht greife. Denkbare Tätigkeiten seien «für alle Bürger sichtbare» Jobs wie der Erhalt von Spielplätzen oder öffentlichen Parks oder auch ein Einsatz «im Bereich Menschen für Menschen».

