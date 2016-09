Flensburg.

Der Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt tritt einen Tag später als angesetzt beim TBV Lemgo an. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, ist der Anwurf am 9. Oktober um 15.00 Uhr in der Lipperlandhalle. Ursprünglich sollte das Spiel am 08.10. stattfinden.

dpa/lno