SEK überwältigt renitenten Randalierer in Köln

Köln. Erst der Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos hat den Widerstand eines polizeibekannten Randalierers in Köln brechen können. Ein Mann hatte am Sonntagmittag die Polizei gerufen, weil der Gast in seiner Wohnung aggressiv geworden war und damit gedroht hatte, sie in Brand zu setzen, wie die Polizei mitteilte. Doch auch die Beamten und der Einsatz von Pfefferspray konnten den 33-jährigen Randalierer nicht bremsen. Als die Polizisten einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand des Mannes erkannten, riefen sie eine Spezialeinheit hinzu.

Diese konnte den Mann schließlich trotz weiteren Widerstands überwältigen - und verletzte ihn bei der Aktion. Rettungskräfte versorgten den Festgenommenen und brachten ihn ins Krankenhaus. Er muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Warum der Mann so renitent war, ist nach Polizeiangaben unklar. Bei der Aktion wurden auch ein Polizist und ein SEK-Beamter verletzt.

dpa/lnw