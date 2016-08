S-Bahn kollidiert mit 700 Kilo schwerem Rind

Mülheim/Ruhr.

Eine S-Bahn in Mülheim an der Ruhr ist am Mittwochabend mit einem 700 Kilogramm schweren Ochsen kollidiert. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, entdeckte der Zugführer das Tier plötzlich auf den Gleisen und machte eine Notbremsung. Dennoch prallte der Zug auf das Tier und schleifte es 400 Meter weit mit. Der Ochse war tot, die S-Bahn so stark beschädigt, dass sie nicht weiterfahren konnte. Die 49 Fahrgäste blieben aber unverletzt und wurden von einer Ersatzbahn abgeholt. Wie der Ochse von seiner nahegelegenen Weide ausgebüchst ist, konnten sich weder der Landwirt noch die Polizei erklären. «Noch in der Nacht wurden die Zäune abgesucht, es gab aber keine Löcher», sagte ein Sprecher der Polizei. «Er muss wohl über den Zaun gesprungen sein.» Die Strecke musste zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Bahnausfällen und Verspätungen.

dpa/lnw